Налоговый консультант рассказала, как справиться с задолженностями

Налогоплательщики, которые не могут уплатить задолженность из-за временных финансовых трудностей, имеют право обратиться в Федеральную налоговую службу, которая предложит варианты погашения долга по частям, но делать это следует не слишком поздно, ведь правоохранители могут возбудить уголовное дело, заявила налоговый консультант, член Научно-Экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева.