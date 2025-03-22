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Русская весна

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Налоговый консультант рассказала, как справиться с задолженностями

Налоговый консультант рассказала, как справиться с задолженностями

Налогоплательщики, которые не могут уплатить задолженность из-за временных финансовых трудностей, имеют право обратиться в Федеральную налоговую службу, которая предложит варианты погашения долга по частям, но делать это следует не слишком поздно, ведь правоохранители могут возбудить уголовное дело, заявила налоговый консультант, член Научно-Экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева.

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