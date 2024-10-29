Военкор Котенок: ВС РФ зашли в Курахово в ДНР и начали сражение за город

Военкор Юрий Котенок проинформировал о том, что Вооружённые силы Российской Федерации уже приступили к сражениям за населённый пункт Курахово на Донбасском участке линии боевого соприкосновения в рамках спецоперации.
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