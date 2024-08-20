Расчет БПЛА уничтожил группу диверсантов-водолазов ВСУ при попытке пересечь Днепр

Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) арктического мотострелкового соединения в ходе выполнения одного из боевых заданий поразили FPV-дроном двух диверсантов-водолазов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались переплыть Днепр на специальных плавсредствах.