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Расчет БПЛА уничтожил группу диверсантов-водолазов ВСУ при попытке пересечь Днепр

Расчет БПЛА уничтожил группу диверсантов-водолазов ВСУ при попытке пересечь Днепр

Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) арктического мотострелкового соединения в ходе выполнения одного из боевых заданий поразили FPV-дроном двух диверсантов-водолазов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались переплыть Днепр на специальных плавсредствах.

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