Специалисты жилищно-коммунальной службы соединения ЮВО в Армении проводят весенние осмотры объектов

Специалисты жилищно-коммунальной службы соединения ЮВО в Армении проводят весенние осмотры объектов

Проводимые мероприятия обеспечат эффективную эксплуатацию и продуктивное техническое обслуживания объектов Министерства обороны Российской Федерации.

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