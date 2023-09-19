ФОТО: THE KREMLIN MOSCOW, PETROV SERGEY/GLОBALLООKPRЕSS ИЛЬЯ ГОЛОВНЁВ После июньского мятежа Евгения Пригожина и его ЧВК легендарный генерал пропал из информационного поля.
"МЫ ОДНОЙ КРОВИ": СУРОВИКИН ПРИЕХАЛ В АФРИКУ ЗА "ВАГНЕРОМ"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МБ
Максим Буров
Стоп! Мужика ведь ему верховный подписывал. Поясни свою мысль.
Ответить
13 час.
Василий Целовальников
Вагнер, так Вагнер! В Африке, наше присутствие тоже необходимо!!!
Ответить
11 час.
фарид сабиров
ЧуВаКи Вагнера очень плодотворно поработали в Африке. Только благодаря их трудам Африка повернулась лицом целями мыслями к России. И эту тему надо только форсировать. ЧуВаКи вышвырнули оттуда и херанцузский легион и америкашек да и прочую мелочь , что тырила в Африке мелочь по карманам.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии