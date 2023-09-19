"МЫ ОДНОЙ КРОВИ": СУРОВИКИН ПРИЕХАЛ В АФРИКУ ЗА "ВАГНЕРОМ"

фарид сабиров

ЧуВаКи Вагнера очень плодотворно поработали в Африке. Только благодаря их трудам Африка повернулась лицом целями мыслями к России. И эту тему надо только форсировать. ЧуВаКи вышвырнули оттуда и херанцузский легион и америкашек да и прочую мелочь , что тырила в Африке мелочь по карманам.