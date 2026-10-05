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Регионы России

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Вице-президент КХЛ оценил возможность перехода Овечкина в "Динамо"

Вице-президент КХЛ оценил возможность перехода Овечкина в "Динамо"

Вице-президент по развитию Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский прокомментировал вероятность перехода Александра Овечкина в московское "Динамо" на фоне решения форварда "Вашингтона" завершить карьеру в НХЛ в конце сезона 2026/2027.

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