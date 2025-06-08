Степашин: Россия прозевала Украину в 1990-х, но наверстывает упущенное

Россия совершила стратегическую ошибку в 1990-х годах, посчитав, что братский украинский народ никуда не денется, поэтому теперь Москве приходится наверстывать упущенное, считает бывший глава правительства РФ Сергей Степашин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии