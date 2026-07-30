И все-таки третья мировая началась: Украина открыто включилась в войну с Ираном

Украина открыто включилась в войну с Ираном в расчете на поддержку США Коллаж "Блокнота" В Тегеране напомнили Зеленскому, что расстояние до Киевом 1800 километров, то есть значительная часть Украины в зоне досягаемости иранских БПЛА и ракет.