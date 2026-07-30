БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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И все-таки третья мировая началась: Украина открыто включилась в войну с Ираном

И все-таки третья мировая началась: Украина открыто включилась в войну с Ираном

Украина открыто включилась в войну с Ираном в расчете на поддержку США Коллаж "Блокнота" В Тегеране напомнили Зеленскому, что расстояние до Киевом 1800 километров, то есть значительная часть Украины в зоне досягаемости иранских БПЛА и ракет.

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