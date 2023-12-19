Губернатор Ростовской области пообещал встретиться с мамой военнослужащего Романа Рудакова

Ранее оказать помощь семье пообещал Сергей Шойгу.Глава донского региона Василий Голубев пообещал оказать помощь семье батайчанина – участника СВО Романа Рудакова, который оставил прощальное послание в Марьинке.
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