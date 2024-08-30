В подмосковном Пушкино полицейские при проверке складского комплекса выявили нарушения миграционного законодательства

Сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России «Пушкинское» при поддержке Росгвардии в рамках оперативно-профилактического мероприятия, направленного на выявление и пресечение незаконной миграции,проверили складское помещение, где трудились уроженцы из стран СНГ и Африки.
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