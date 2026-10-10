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Дзюба — о судействе Танашева в матче «Краснодар» — «Зенит: «Он должен в Лиге чемпионов судить»

Дзюба — о судействе Танашева в матче «Краснодар» — «Зенит: «Он должен в Лиге чемпионов судить»

Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал спорный эпизод на 63-й минуте матча 10-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» (3:2).

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