Яблоко раздора: кто поссорил прежде дружных сыновей Дэвида Бекхэма

Бруклин Бекхэм отказался прийти на юбилей отца. Братья Ромео, Круз и Бруклин Бекхэм в лучшие времена - до сслры LEGION-MEDIAВ семье Бекхэмов случилось невероятное: средний и старший сыновья Дэвида — 22-летний Ромео и 26-летний Бруклин, которые всегда и во всем поддерживали друг друга, жестоко поссорились.