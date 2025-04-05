Яблоко раздора: кто поссорил прежде дружных сыновей Дэвида Бекхэма

Бруклин Бекхэм отказался прийти на юбилей отца. Братья Ромео, Круз и Бруклин Бекхэм в лучшие времена - до сслры LEGION-MEDIAВ семье Бекхэмов случилось невероятное: средний и старший сыновья Дэвида — 22-летний Ромео и 26-летний Бруклин, которые всегда и во всем поддерживали друг друга, жестоко поссорились.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии