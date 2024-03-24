Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена, которая сразу же после террористического акта в «Крокус Сити Холле» заявила о непричастности к нему Украины, напоминает риторику администрации Байдена после подрыва газопроводов «Северный поток».
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