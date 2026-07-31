Оперативниками столичной транспортной полиции задержан подозреваемый в поджоге кабины машиниста электропоезда

В дежурную часть линейного управления МВД России на станции Москва-Ярославская УТ МВД России по ЦФО поступило сообщение от дежурного по станции о возгорании в головном вагоне электропоезда, находящегося на железнодорожной станции Монино Ярославского направления Московской железной дороги.