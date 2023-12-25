Дом для дракона: что приготовить на Новый год и в чем его встречать

Сервировать новогодний стол можно посудой из разных наборов, в качестве подсвечников использовать выпотрошенные яблоки и перевернутые бокалы, дом украсить еловыми ветками, а нарядиться так, чтобы задобрить покровителя 2024 года — Зеленого Деревянного Дракона.