Дом для дракона: что приготовить на Новый год и в чем его встречать

Сервировать новогодний стол можно посудой из разных наборов, в качестве подсвечников использовать выпотрошенные яблоки и перевернутые бокалы, дом украсить еловыми ветками, а нарядиться так, чтобы задобрить покровителя 2024 года — Зеленого Деревянного Дракона.
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