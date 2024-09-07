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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Как приготовить зеркальную глазурь. Намного проще и вкуснее мастики! Всё начинается с желатина…

Ольга Носкова стала звездой Инстаграма буквально год назад. И это вовсе не благодаря силиконовой груди или боевой раскраске! Всё дело в том, что девушка создает удивительные торты с глазурью, которые кажутся космическими! Она готовит такие торты на заказ и радует ими своих близких.

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