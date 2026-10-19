С 14 по 16 октября на велотреке «Крылатское» прошли Чемпионат, Первенство и Кубок России, а также Всероссийские соревнования по велоспорту на треке, сообщает Федерация велоспорта России.
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