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Царьград

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Россия создаёт список проверенных рекрутеров для иностранных студентов

Россия создаёт список проверенных рекрутеров для иностранных студентов

Министерство науки России разрабатывает список надежных рекрутеров для иностранных студентов. Замглавы Константин Могилевский рекомендовал вузам тщательнее выбирать партнеров.

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