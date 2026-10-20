После инцидентов с беспилотниками НАТО нарастит своё присутствие в Чёрном море В НАТО заявили о намерении направить «дополнительные средства», чтобы нарастить возможности наблюдения за обстановкой в акватории Черного моря.
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