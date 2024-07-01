Священнослужители Иркутской митрополии отметили важность открытия нового храма в Братске

Накануне в Братске освятили новый храм, посвящённый святым Петру и Февронии Муромским. В этом значимом событии приняли участие священнослужители и первые прихожане, которые собрались под сводами божьего дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии