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Иркутск Сегодня

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Священнослужители Иркутской митрополии отметили важность открытия нового храма в Братске

Священнослужители Иркутской митрополии отметили важность открытия нового храма в Братске

Накануне в Братске освятили новый храм, посвящённый святым Петру и Февронии Муромским. В этом значимом событии приняли участие священнослужители и первые прихожане, которые собрались под сводами божьего дома.

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Traveller
Ещё бы!!! Бизнес развивается, доходв толстобрюхих увеличиваются!!! Лафа!!!
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