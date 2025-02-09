Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 063 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ЛЮБОВЬ РАССОХИНА
    ДУМАЮ ТОЧНО ДИВЕРСИИ НАГЛОСАКСОВ! ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ НА ИХ почерк!! Англия вначале запросила у стран НАТО - ПРОКЛАДКУ КАБЕЛ...Совпадение с авар...
  • Юрий Юрченко
    Хорёк ...Трамп пригрозил П...
  • Эльдар Алиев
    🙏🙏🙏Царство небесное 🙏Народный артист С...

Захарова: Москва определилась с кандидатурой на должность посла в Вашингтоне

Захарова: Москва определилась с кандидатурой на должность посла в Вашингтоне

Российские власти уже определились с кандидатурой на должность посла страны в США. Об этом в ходе интервью для РИА Новости сообщила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх