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«Только могила исправит»: психолог раскрыла правду о свадьбе Волочковой и роли дочери балерины

«Только могила исправит»: психолог раскрыла правду о свадьбе Волочковой и роли дочери балерины

Артистка балета Анастасия Волочкова не спешит знакомить родную дочь Ариадну с будущим супругом. Выйти замуж звезда российского шоу бизнеса собирается уже в январе, однако своего возлюбленного танцовщица 17-летнему ребенку так и не представила.

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