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test mazurok

1 подписчик

👨‍👩‍👧‍👦 Восемь крымских семей получили от Президента России орден «Родительской славы» В Крыму больше 32 тысяч многодетных семей, такой в нашей стране считается семья с тремя и более детьми.

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