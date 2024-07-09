👨👩👧👦 Восемь крымских семей получили от Президента России орден «Родительской славы» В Крыму больше 32 тысяч многодетных семей, такой в нашей стране считается семья с тремя и более детьми.
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👨👩👧👦 Восемь крымских семей получили от Президента России орден «Родительской славы» В Крыму больше 32 тысяч многодетных семей, такой в нашей стране считается семья с тремя и более детьми.