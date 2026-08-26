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Аргументы и Факты

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Посольство РФ опровергло слухи о «подозрительной» смерти туриста на Бали

Посольство РФ опровергло слухи о «подозрительной» смерти туриста на Бали

Сообщения некоторых российских СМИ о якобы подозрительной смерти гражданина России на острове Бали являются домыслами и не совпадают с официальной дипломатической позицией, заявили ТАСС в посольстве РФ в Индонезии.

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