Посольство РФ опровергло слухи о «подозрительной» смерти туриста на Бали

Сообщения некоторых российских СМИ о якобы подозрительной смерти гражданина России на острове Бали являются домыслами и не совпадают с официальной дипломатической позицией, заявили ТАСС в посольстве РФ в Индонезии.
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