Немецкому высокомерию пришел конец: авиакомпания Lufthansa может сменить прописку

Одна из крупнейших немецких авиакомпаний, Lufthansa, направила письмо канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и председателю комиссии ЕС Урсуле фон дер Ляйен, в котором обратила внимание на поистине удручающую ситуацию с европейскими авиаперевозками и потребовала усилить поддержку отрасли.