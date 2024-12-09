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Немецкому высокомерию пришел конец: авиакомпания Lufthansa может сменить прописку

Немецкому высокомерию пришел конец: авиакомпания Lufthansa может сменить прописку

Одна из крупнейших немецких авиакомпаний, Lufthansa, направила письмо канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и председателю комиссии ЕС Урсуле фон дер Ляйен, в котором обратила внимание на поистине удручающую ситуацию с европейскими авиаперевозками и потребовала усилить поддержку отрасли.

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