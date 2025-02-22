Судьбу Зеленского в США сравнили с Наполеоном и Мугабе

Вот мне интересно, почему никто из мировых политиков и СМИ, включая, кстати, и наши, не отреагировал на это недовольство Зеленского и Европы: "Нельзя вести переговоры по Украине без Украины" самой очевидной и напрашивающей фразой.
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