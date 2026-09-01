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62ИНФО | Новости Рязани

201 подписчик

Рязанцы начали подкармливать крыс во дворах

Рязанцы начали подкармливать крыс во дворах

Очередное фото прислал подписчик - сообщается, что снимок сделан на Березовой улице, у дома №4. Причем в этом случае, по его словам, причиной того, что грызуны расплодились, стали не переполненные мусорные баки.

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