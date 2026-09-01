Рязанцы начали подкармливать крыс во дворах

Очередное фото прислал подписчик - сообщается, что снимок сделан на Березовой улице, у дома №4. Причем в этом случае, по его словам, причиной того, что грызуны расплодились, стали не переполненные мусорные баки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Рязани водителе...
- Под Рязанью замет...
- В Захаровском окр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым