Mastercard стал спонсором McLaren

СоцсетиМеждународная платёжная система, транснациональная финансовая корпорация, объединяющая 22 тысячи финансовых учреждений в 210 странах мира, Mastercard приходит в Формулу 1 с McLaren — стороны объявили о подписании многолетнего соглашения о сотрудничестве, при котором Mastercard станет одним из крупнейших партнёров коллектива.
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