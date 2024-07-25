Mastercard стал спонсором McLaren

СоцсетиМеждународная платёжная система, транснациональная финансовая корпорация, объединяющая 22 тысячи финансовых учреждений в 210 странах мира, Mastercard приходит в Формулу 1 с McLaren — стороны объявили о подписании многолетнего соглашения о сотрудничестве, при котором Mastercard станет одним из крупнейших партнёров коллектива.