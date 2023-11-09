Комментатор Губерниев: если футболист хороший, он пробьется через средние клубы

Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил о своем несогласии со словами бывшего футболиста, члена правления "Зенита" Андрея Аршавина, сказавшего, что не понимает российских игроков, уезжающих в иностранные клубы.
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