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Баутиста-Агут о победе в Китцбюэле: «Уже очень давно не брал титулов на грунте»

Роберто Баутиста-Агут прокомментировал титул в Китцбюэле. В финале он обыграл Филипа Мизолича (6:2, 6:2) и взял 11-й трофей в карьере, но всего второй – на грунте.

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