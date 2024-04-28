Рәфис Атаказ әти-әнисе турында начар сөйләгән артистка: «Әти-әнине сайлап алмыйлар» https://intertat.
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Рәфис Атаказ әти-әнисе турында начар сөйләгән артистка: «Әти-әнине сайлап алмыйлар» https://intertat.