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Перемирие на условиях Москвы и ужесточение требований: сводка СВО на 7 сентября

Перемирие на условиях Москвы и ужесточение требований: сводка СВО на 7 сентября

На фоне уверенности в военном преимуществе Россия ужесточает свои требования для прекращения боевых действий, заявляют зарубежные СМИ после переговоров президента РФ Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

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