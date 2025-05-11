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Радимов о Николиче: «Абсолютно спокойно вводит молодых в игру. И это в матче против лидера РПЛ!»

Радимов о Николиче: «Абсолютно спокойно вводит молодых в игру. И это в матче против лидера РПЛ!»

Команды сыграли в рамках 28‑го тура Мир РПЛ. «Посмотрите, как Николич сделал замены. Он убирает Дивеева, столпа обороны, видя, что тот явно не в форме.

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