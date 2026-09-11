В атмосфере ультрагорячего юпитера KELT-20b впервые нашли калий, кальций, ванадий, марганец и барий

Раскаленный газовый гигант KELT-20b расположен на расстоянии около 400 световых лет от Земли. Экзопланета обращается вокруг горячей звезды спектрального класса А примерно в восьми миллионах километров от нее, то есть очень близко.
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