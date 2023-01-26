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Татьяна Тарасова: «Я не задумывалась, сможет ли Валиева стать тренером. Я еще не вижу ее тренером – она очень маленькая»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова Камилы Валиевой о желании получить тренерское образование.

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