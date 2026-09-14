Зачем нужна BRICS Pay и почему США её опасаются

Россия и Индия подписали соглашение о совместном развитии трансграничной платёжной инфраструктуры BRICS Pay.
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