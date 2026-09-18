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Чемпионат Испании. «Эспаньол» сыграет с «Эльче», «Севилья» примет «Барселону» в субботу, «Атлетико» встретится с «Реалом» в воскресенье

18 сентября « Эспаньол » и « Эльче » сыграют в стартовом матче 7-го тура Ла Лиги. 19 сентября « Севилья » примет «Барселону».

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