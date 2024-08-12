Гусев: силы ПВО за ночь уничтожили несколько дронов ВСУ над Воронежской областью

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил отбой ракетной опасности в регионе и сообщил, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 12 августа обнаружили и уничтожили над областью несколько беспилотников Вооруженных сил Украины.
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