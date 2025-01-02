В США автомобиль протаранил толпу людей

В США автомобиль врезался в толпу пешеходов. Случай произошел в Новом Орлеане.В ночь с субботы на воскресенье, около 3:15, на Бурбон-стрит, одной из самых известных улиц города, автомобиль врезался в группу людей.
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