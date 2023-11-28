ЕС пожинает плоды своей политики

Global Look Press/Xu Suhui/Xinhua Европа захлёбывается в наплыве беженцев.В Берлине приходится селить беженцев даже в пятизвёздочных гостиницах по десять тысяч евро в сутки, ибо иные варианты размещения исчерпаны.
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