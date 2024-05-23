Экономист Хенрик Зеберг предупреждает о рецессии в 2025 году, которая коснется рынка криптовалют

Известный экономист Хенрик Зеберг выступил с предостерегающим заявлением, предсказывая значительный экономический спад в 2025 году, проводя параллели с историческим экономическим кризисом, который произошел почти столетие назад.
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