Путин нашел способ стабилизировать ситуацию в Курской области

Президент Владимир Путин нашел способ пресечь атаку ВСУ на Курскую область. Этому было посвящено оперативное совещание главы государства с руководителями силовых ведомств, губернаторами Брянской, Курской и Белгородской областей, в которых введен режим контртеррористической операции (КТО).
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