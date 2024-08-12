Путин нашел способ стабилизировать ситуацию в Курской области

Президент Владимир Путин нашел способ пресечь атаку ВСУ на Курскую область. Этому было посвящено оперативное совещание главы государства с руководителями силовых ведомств, губернаторами Брянской, Курской и Белгородской областей, в которых введен режим контртеррористической операции (КТО).