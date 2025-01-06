Петербург получит федеральное финансирование на создание «умных» спортивных площадок

Соответствующее постановление подписал Александр Беглов Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства города «Об одобрении проекта дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ от 22.
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