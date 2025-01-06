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Петербургский дневник

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Петербург получит федеральное финансирование на создание «умных» спортивных площадок

Петербург получит федеральное финансирование на создание «умных» спортивных площадок

Соответствующее постановление подписал Александр Беглов Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства города «Об одобрении проекта дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ от 22.

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