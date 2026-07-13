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62ИНФО | Новости Рязани

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В Дашково-Песочне выявили превышение ПДК сероводорода

В Дашково-Песочне выявили превышение ПДК сероводорода

Замеры проводились стационарными постами наблюдения и передвижными экологическими лабораториями. 9 июля в микрорайоне Дашково-Песочня было выявлено превышение ПДК сероводорода – максимальный уровень концентрации составил 1,53 ПДКмр.

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