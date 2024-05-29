10 свадебных платьев в стиле минимализм

Выбор платья — важный этап в подготовке к свадьбе. Зачастую девушки тратят очень много времени, чтобы подобрать наряд, потому что с каждым годом появляется все больше фасонов, моделей, материалов и стилей.
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