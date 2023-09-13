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Ничья России и Катара, политический скандал на игре Румынии с Косово, СКА Ротенберга проиграл 3-й матч подряд, Кагановская будет выступать в дуэте с Некрасовым и другие новости

Ничья России и Катара, политический скандал на игре Румынии с Косово, СКА Ротенберга проиграл 3-й матч подряд, Кагановская будет выступать в дуэте с Некрасовым и другие новости

1. Сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1) на выезде в товарищеском матче благодаря голу Александра Солдатенкова на 90-й минуте.

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