«Это закончится когда-нибудь?»: сына Кудрявцевой увезли на скорой

Звездный потомок получил травму во время прогулки У телеведущей Леры Кудрявцевой выдался непростой год: она едва не развелась с мужем Игорем Макаровым, обвинив его в зависимости от алкоголя, получила серьезную травму ноги и прошла через длительный процесс восстановления.