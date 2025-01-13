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«Это закончится когда-нибудь?»: сына Кудрявцевой увезли на скорой

Звездный потомок получил травму во время прогулки У телеведущей Леры Кудрявцевой выдался непростой год: она едва не развелась с мужем Игорем Макаровым, обвинив его в зависимости от алкоголя, получила серьезную травму ноги и прошла через длительный процесс восстановления.

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