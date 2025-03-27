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Медвежий угол

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Заработал приличные деньжищи: раскрыта сумма зарплаты Михаила Ефремова в колонии

Заработал приличные деньжищи: раскрыта сумма зарплаты Михаила Ефремова в колонии

Avia.pro - СМИ 25 марта 2025 года стало днем, когда имя Михаила Ефремова снова оказалось на первых полосах.

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Комментарии
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АЛ
Александр Ляхов
Все с Ефремовым правильно и по закону и по человечески. Убил он не специально, по своей большой глупости и неорганизованности. Наверное уже тысячу раз пожалел о том что сделал. У него есть шанс прожить оставшуюся жизнь достойно. &quot;Замаливая&quot; свой грех.
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12 час.
ЯО
Яна Орлова
Выйдет, выпьет, опять кого-нибудь убьет.
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8 час.
александр селезнев
Полностью согласен. Никакого удо. Пусть сидит от звонка и до звонка. Бесят уже эти жалостливики: ах какой Ефремов бедненький и несчастненький！ Угробил в пьяном угаре человеческую жизнь, горе принес семье！ Вот и пусть этот несчастненький сидит и варежки шьет.
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4 час.
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