Avia.pro - СМИ 25 марта 2025 года стало днем, когда имя Михаила Ефремова снова оказалось на первых полосах.
Заработал приличные деньжищи: раскрыта сумма зарплаты Михаила Ефремова в колонии
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛ
Александр Ляхов
Все с Ефремовым правильно и по закону и по человечески. Убил он не специально, по своей большой глупости и неорганизованности. Наверное уже тысячу раз пожалел о том что сделал. У него есть шанс прожить оставшуюся жизнь достойно. "Замаливая" свой грех.
Ответить
12 час.
ЯО
Яна Орлова
Выйдет, выпьет, опять кого-нибудь убьет.
Ответить
8 час.
александр селезнев
Полностью согласен. Никакого удо. Пусть сидит от звонка и до звонка. Бесят уже эти жалостливики: ах какой Ефремов бедненький и несчастненький！ Угробил в пьяном угаре человеческую жизнь, горе принес семье！ Вот и пусть этот несчастненький сидит и варежки шьет.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии