Заработал приличные деньжищи: раскрыта сумма зарплаты Михаила Ефремова в колонии

АЛ

Александр Ляхов

Все с Ефремовым правильно и по закону и по человечески. Убил он не специально, по своей большой глупости и неорганизованности. Наверное уже тысячу раз пожалел о том что сделал. У него есть шанс прожить оставшуюся жизнь достойно. "Замаливая" свой грех.