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Советы от парикмахеров для лучших волос

Советы от парикмахеров для лучших волос

Даже если вам не грозит встреча с известным парикмахером, а знакомство с голливудским стилистом не вписывается в вашу реальность, это не значит, что вы не можете прочитать и воспользоваться их советами! Для красивых волос воспользуйтесь рекомендациями ведущих стилистов, которые предлагает Swjournal! Освежите кончики и придайте волосам живость Если ваши волосы выглядят тусклыми и поврежденными, попросите мастера сделать вам ступенчатую стрижку или просто подравнять кончики — это то, что профессионалы называют техникой «оживления».

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