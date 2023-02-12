Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

99 подписчиков

Тайрик Джонс дисквалифицирован на один матч Еврокубка за удар Трента Локетта по лицу

Форвард «Тюрк Телекома» Тайрик Джонс дисквалифицирован на один матч Еврокубка за инцидент, который произошел во время матча против «Тренто».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх